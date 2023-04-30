إصابة 3 سوريين جراء عدوان إسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص، وتصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وذكر مصدر عسكري أنه العدو الإسرائيلي «نفذ فجر أمس عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

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