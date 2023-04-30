شكرا لقرائتكم خبر دعوة تونسية لتصنيف النهضة حركة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت النائبة البرلمانية التونسية فاطمة المسدي إلى تصنيف حركة النهضة الإخوانية على قائمة الإرهاب الدولي، ودعت إلى ملاحقة قادتها ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق التونسيين.

وقالت المسدي في تصريحات نقلتها «العين الإخبارية» الإماراتية «إن صفحة الإخوان انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة في 25 يوليو 2021»، واصفة زعيم التنظيم راشد الغنوشي، المسجون حاليا في قضية التآمر على أمن الدولة، بزعيم الإرهاب في تونس.

ووصفت النهضة الإخوانية بحركة متصلة بالإرهاب، قائلة «ننتظر تصنيفها إرهابية وحلها نهائيا، خاصة أن جميع قياداتها حاليا يقبعون في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي، وارتباطها بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر».

وحول قضية التسجيل الذي يتضمن حوارا دار بين الغنوشي مع إرهابي تونسي، قالت المسدي «في عام 2017 تابعت مؤتمرا صحفيا عقده نقابي أمني، وكنت شاهدة على ذلك، وكشف حينها فحوى هذا الفيديو الذي كان يجمع الغنوشي بإرهابي تونسي في سوريا».

وأضافت «التحقيق الآن يجري في هذه القضية مع الغنوشي ليكشف مدى تورط هذا التنظيم في الإرهاب، مشيرة إلى أنه «لم يعد بإمكانه الآن تقديم شهادة طبية للتهرب من التحقيق مثلما حدث سابقا».

يذكر أنه في 20 فبراير الماضي مثل زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) بشأن ما ورد في تسجيل يتضمن حوارا دار بينه وبين عناصر من تنظيم (أنصار الشريعة) الإرهابي، والأخير هو تنظيم محظور في تونس، اغتال القياديين؛ اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهيمي عام 2013.