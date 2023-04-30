المملكة تغيث رعايا 96 دولة عالقين بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغاثت المملكة رعايا 96 دولة عالقين في السودان، ونقلت القوات البحرية بإسناد من أفرع القوات المسلحة ما يقارب 5 آلاف شخص، بينهم 139 سعوديا، من بورتسودان إلى جدة.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية وصول 20 مواطنا سعوديا، ضمن أكبر عملية إجلاء شملت 1866 شخصا من الدول الشقيقة والصديقة أمس، خلال إحدى السفن التابعة للمملكة (أمانة)، مشيرة إلى أن عدد من تم إجلاؤهم من السودان على مدار الأيام الماضية، وصل إلى نحو 4879 شخصا، يمثلون 96 جنسية.

وأشار البيان إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، مشيرا إلى حرص السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

ووجهت كثير من دول العالم، إضافة إلى المنظمات، الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد الدور المحوري الذي لعبته المملكة في نقل الرعايا من السودان.

وعبر القنصل الأمريكي في جدة فارس أسعد، عن شكره لقيادة المملكة على جهودها في إجلاء العالقين من السودان، وقال، إن «مواطني الولايات المتحدة بالخارج على رأس أولوياتها؛ ولذلك نشكر أصدقاءنا في المملكة على تلك الجهود».

وأردف، «أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السعودية على نقلها رعايانا من السودان إلى جدة»، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التي تشرف عليها المملكة قوية ومحكمة.

وثمن السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، دور المملكة في المساعدة في إجلاء رعايا بلاده والدول الصديقة من السودان إلى جدة، وقال: «تم إجلاء المواطنين اليابانيين الراغبين في مغادرة السودان بالسلامة، بفضل من الله ثم بحسن تعاون الدول الصديقة وفي مقدمتها المملكة».

وتلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الأيام الماضية، اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، هنأ خلاله على نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، مثمناً دور المملكة في إجلاء رعايا دولة الإمارات خلال عمليات الإجلاء الجارية حاليا.

وقدم سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة، بارك جون يونغ، الشكر إلى المملكة، وذلك لجهودها الحثيثة لإجلاء الرعايا الكوريين من السودان، وقال: «المملكة بلد يدعم الإنسانية»، موضحا أنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بسبب هذه المجهودات، ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى المملكة.

وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسن، وزير الخارجية السعودي، بعد دعم المملكة في إجلاء رعايا العراق من السودان، وقالت نائبة القنصل العراقي بالسعودية مايا هادي في تصريحات لقناة الإخبارية: «المملكة أثبتت أنها الأخ الأكبر للدول العربية، بعد عملية إجلاء المواطنين العراقيين من السودان إلى جدة».

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن «المملكة استضافت 52 لبنانيا تم إجلاؤهم من السودان، في مدينة جدة، وذلك لحين عودتهم إلى بلدهم، مقدمة الشكر إلى المملكة».

رعايا أجلتهم المملكة

