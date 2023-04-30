حقوق الإنسان بالنواب تلتقى اليوم التحالف الوطنى للعمل الأهلى

القاهرة - سامية سيد - تلتقي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان اليوم، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي - عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وبحضور الدكتورة نهي طلعت - أمين سر التحالف ولفيف من القائمين علي أعمال التحالف الوطني.

ويشهد اللقاء، عرض ما تم من إنجازات خلال العام الماضي منذ أن تم تدشين أعمال التحالف الوطني في أعقاب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني. كذلك، يهدف الاجتماع أيضًا الي وضع إطار ومظلة قانونية تنظم وتضمن عمل التحالف .

جدير بالذكر، أنه في سبتمبر عام 2021 وتزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 بوصفه عام المجتمع المدني، ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدار عام كامل استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، وتشكيل التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات.