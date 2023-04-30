الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بشن قصف عشوائي في الخرطوم وأم درمان

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع باستمرارها في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان، فيما أكدت أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد.

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وأوضح الجيش السوداني في بيانه أن جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي بين بعض العائلات بالولاية، لافتة إلى استمرار عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق الخرطوم وبورتسودان.

وتابع “بدأ فتح وحدات من شرطة الإحتياطي المركزي تدريجيًا بمناطق جنوب الخرطوم وسنتوالى نزولها تباعا بمناطق العاصمة”.

وعن الاشتباكات، أوضح البيان أن القوات المسلحة اشتبكت مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين، مؤكدًا أن المتمردين مستمرون في محاولات يائسة دفع قوات مندحرة من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معادي جنوب غرب جبرة الشيخ وتدمير حوالي

٢٥ عربة وجاري رصد التحركات.

واستطرد أنه “في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة لنهب عدد كبير من المحلات التجارية ببحري حتى المحطة الوسطى”.

ولفت الجيش السوداني إلى أنه ما زالت عمليات الهروب مستمرة بين صفوف المتمردين، مجددًا تنويهه لأفرادهم بالنأي بأنفسهم عن التمادي في التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع المناطق والفرق للاستفادة من قرارات القائد العام بالعفو والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

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