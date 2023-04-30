أمريكا تدعو الصين لوقف الأعمال الاستفزازية الخطيرة

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت واشنطن نظيرتها بكين إلى وقف سلوكها الاستفزازي وغير الآمن في "بحر الصين الجنوبي"، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني من سفينة دورية فلبينية، ما أوشك يتسبب في تصادمهما.

ووفقًا لما ذكرته "وكالة فرانس برس"، مساء اليوم السبت، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" صور الحادث بأنها تُشير إلى "مُضايقات وترهيب الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المُتنازع عليها".

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وتابع في بيان: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة"، مُضيفًا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأمريكية.

من ناحية أخرى، حذرت كيم يو جونج المسؤولة الرفيعة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، شقيقة زعيم الجمهورية كيم جونج أون، من أن الإعلان المُشترك لواشنطن وسيئول سيُعرض الأمن الدولي للخطر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونج قولها، إن إعلان واشنطن "سيُؤدي فقط إلى تعرض أمن منطقة شمال شرقي آسيا والعالم بأسره لخطر أكبر، وهذا عمل لا يُمكن الترحيب به".