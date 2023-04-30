أوكرانيا تضرب مستودع نفط القرم بعد الدعم الغربي

مع الاستعداد الروسي للهجوم الأوكراني المضاد المنتظر على شبة جزيرة القرم، ذكر مسؤول روسي أن حريقا هائلا اندلع في مستودع نفط بالقرم نتيجة ضربة وجهتها طائرتان بدون طيار في أوكرانيا.

وتعد الأحدث في سلسلة من الهجمات هناك، حيث قدم حلفاء الناتو والدول الشريكة أكثر من 98% من المركبات القتالية التي وعدت بها أوكرانيا خلال الغزو والحرب الروسية، حسبما قال رئيس التحالف العسكري مما أعطى كييف قبضة أكبر في شن الهجوم المضاد.

ونشر ميخائيل رازفوجاييف، الحاكم الذي نصبته موسكو مدينة سيفاستوبول، وهي مدينة ساحلية في شبه جزيرة القرم، مقاطع فيديو وصورًا للحريق على قناته على Telegram.

وقال إن الحريق حصل على أعلى مرتبة من حيث مدى تعقيد إخماده.

ومع ذلك، ذكر أنه تم احتواء الحريق المكشوف.

مساعدات غربية

وقدم الغرب لأوكرانيا أكثر من 1550 عربة مدرعة و 230 دبابة ومعدات أخرى، كما أرسل حلفاء أوكرانيا «كميات هائلة من الذخيرة» ودربوا أيضًا ووجهوا أكثر من تسعة ألوية أوكرانية جديدة، حسبما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

ويقدر أن أكثر من 30 ألف جندي يشكلون الألوية الجديدة.

كما قدم بعض الدول الشريكة في الناتو، مثل السويد وأستراليا، مركبات مدرعة.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في بروكسل «هذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة استعادة الأراضي المحتلة».

إمدادات الوقود

وبين رازوفوجاييف إن حريق مستودع النفط لم يسفر عن وقوع إصابات ولن يعيق إمدادات الوقود في سيفاستوبول. نظرا لأن المدينة تعرضت لمحاولات هجوم منتظمة بطائرات بدون طيار، خاصة في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد أن الجيش الروسي دمر طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت مهاجمة الميناء وانفجرت أخرى، مما أدى إلى تحطيم النوافذ في العديد من المباني السكنية، ولكن دون إلحاق أي أضرار أخرى.

البحر الأسود

من جهة أوكرانيا بين المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندري يوسوف، أن حريق مستودع النفط كان «عقاب الله» على «المدنيين المقتولين في أومان، بمن فيهم خمسة أطفال».

وقال إن أكثر من 10 خزانات تحتوي على منتجات نفطية لأسطول البحر الأسود الروسي دمرت في سيفاستوبول، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بمسؤولية أوكرانيا عن هجوم بطائرة بدون طيار.

بعد الهجمات السابقة على شبه جزيرة القرم، لم تعلن كييف مسؤوليتها علنًا، مع التأكيد على أن للبلاد الحق في ضرب أي هدف ردًا على العدوان الروسي.

من جهة أخرى، قصفت القوات الأوكرانية مدينة نوفا كاخوفكا، بحسب السلطات التي نصبتها موسكو في الجزء الذي تحتله روسيا من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا. وقال المسؤولون إن «نيران المدفعية الشديدة» قطعت الكهرباء عن المدينة.

وتعرض الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من المقاطعة لإطلاق نار. وأدى قصف روسي على منطقة قرية بيلوزيركا إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بحسب النيابة العامة في خيرسون.

تطورات روسية

ومن جهة اخرى أدانت محكمة في روسيا امرأة من مدينة سيبيريا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدين الحرب في أوكرانيا وعاقبتها بغرامة كبيرة على الرغم من طلبها هي والادعاء بالسجن.

وأُدينت مارينا نوفيكوفا، المحامية البالغة من العمر 65 عامًا، بتهمة «نشر معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي، والتي اعتبرت جريمة جنائية بعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا منذ أكثر من 14 شهرًا.

وشجبت منشورات نوفيكوفا على تطبيق المراسلة Telegram الغزو وانتقدت الحكومة الروسية.

كما فرضت المحكمة في سيفيرسك، مسقط رأس نوفيكوفا، غرامة قدرها مليون روبل (أكثر من 12400 دولار)، حسبما نقلت منظمة المساعدة القانونية وحقوق الإنسان الروسية OVD-Info نقلاً عن زوجها ألكسندر جافريك.

وكان المدعون قد طلبوا حكما بالسجن لثلاث سنوات. لذا ناشدت نوفيكوفا نفسها المحكمة لإرسالها إلى السجن بدلاً من البديل: غرامة لا تقل عن 700 ألف روبل (8700 دولار) التي يسمح بها القانون.

وقالت إنها لا تملك المال لدفع غرامة بهذا الحجم.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نوفيكوفا قولها في المحكمة «أنا على استعداد لدفع ثمن الحق في أن أبقى إنسانًا... لأنني أفهم أنه لن تكون هناك تبرئة».

أربع خزانات

وقال رازفوجاييف إن مستودع النفط تعرض للهجوم من قبل «طائرتين بدون طيار للعدو»، كما تم حرق أربع خزانات نفط.

و إسقاط طائرة بدون طيار ثالثة من السماء فوق شبه جزيرة القرم.

وقد تم إلغاء تنشيط طائرة أخرى من خلال الوسائل الإلكترونية اللاسلكية، وفقًا لحاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو، سيرجي أكسيونوف.

شبه جزيرة القرم:

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وهي خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة هذا الأسبوع إن بلاده ستسعى لاستعادة شبه الجزيرة في الهجوم المضاد القادم.