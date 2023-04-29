أمريكا تشكر السعودية والإمارات لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن شُكرها للمملكة العربية السعودية والإمارات، لجهودهما المبذولة في إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان.

وقالت "الخارجية الأمريكية" على حسابها في موقع التدوينات المُصغرة "تويتر": "تُعرب الولايات المتحدة عن امتنانها للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مشاركتهما القيّمة في جهودنا الدبلوماسية المُستمرة ودعمهما لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مُغادرة السودان".

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هذا ووصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء قادمة من السودان تقل إماراتيين ورعايا 16 دولة وهم من الفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

كما تستمر السعودية بعمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا عشرات الدول

من السودان، إثر التطورات والاشتباكات الدائرة في هذا البلد.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس، بأن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الرعايا الأمريكيين المُغادرة في غضون 24 إلى 48 ساعة.

وقالت "جان بيير" إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن واشنطن نشرت موظفين قنصليين إضافيين.