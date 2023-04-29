إيران تعتزم تطوير جُزر مُتنازع عليها مع الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة -

تعتزم "إيران" تطوير جُزر مُتنازع عليها مع "الإمارات" في الخليج، حسبما أفاد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال "علي رضا تنكسيري".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "إرنا"، مساء اليوم السبت، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري بمُناسبة اليوم الوطني للخليج: " المرشد الإيراني علي خامنئي قد أصدر توجيهات وأوامر خاصة في إعداد وتجهيز "جُزر نازعات" الأربع بالبنى التحتية والسكنية وجعلها صالحة للسكن والعيش وتعزيز أمنها واستقراره".

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وأكد الأدميرال تنكسيري "عزم وتصميم الدولة في تعزيز استقرار أمن الخليج وخاصة في منطقة جُزر نازعات"، مُعلنًا عن بدء هذا المشروع عبر بناء المنازل السكنية والبنى التحتية وإنشاء الأرصفة العائمة ومرافق صيد الأسماك من خلال التعامل مع الصيد بشباك الجر الصناعية في الدول الأجنبية لخلق فُرص عمل جديدة ولتحسين الظروف المعيشية للناس.

كما بين أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلت على الدوام رسالة السلام والصداقة والأخوة إلى الدول الشقيقة الإسلامية المُجاورة".

وتابع: " تعد الوحدة والاتفاق الشامل بين جميع الدول والأمم الإسلامية أمرًا ضروريًا وأساسيًا، وقد سعينا دائمًا الى استمرار السلام والأخوة وإقامة علاقات تضامنية بين دول المنطقة الجغرافية للخليج، لأنه وباعتقادنا من خلال التعاون والتضامن بين دول المنطقة يُمكننا تحقيق الأمن المستقر وبالتالي

تفعيل العلاقات الاقتصادية وتعزيز تنمية التجارة".

وأردف الأدميرال تنكسيري: "الخليج هو منطقة جغرافية مُغلقة تبلغ مساحتها حوالي 238 ألف كيلومتر مربع"، مُتابعًا:" إن وجود سفن بعض الدول الأجنبية في الخليج يُهاجم نظام وبيئة نظامه البيئي والحياة البحرية، وإذا حدث شيء لهذه السفن التي يكون وقودها في الغالب نوويا سوف يُدمّر النظام البيئي للخليج لعقود".

وحذر من أن "الوجود غيرالمشروع للغطرسة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذه المنطقة يُعرض استقرار أمن الخليج للخطر"، مُشددًا على "أهمية مُغادرة الكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية لهذه المنطقة في أسرع وقت مُمكن حتى تُصبح هذه المنطقة الحساسة أكثر أمانًا واستقرارًا".

يُذكر أن المنطقة التي تُطلق عليها إيران إسم "نازعات" تشمل 4 جزر في الخليج، ثلاث منها مُتنازع عليها مع الإمارات هي "طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبو موسى، وجزيرة أخرى هي سيري".