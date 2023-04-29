مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، فيما عاد التوتر الشديد ليلف الضفة الغربية مع مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، وتنفيذ الأخير اعتقالات قادت إلى مواجهات.



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وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات تركزت على المدخل الشمالي للبلدة بعد تشييع جثمان الشهيد الفتى مصطفى صباح، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن اصابات .

يذكرأن، وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الجمعة، فى مُحافظتى بيت لحم والخليل، الواقعتين جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، إن عددًا من المواطنين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "تقوع" جنوب شرق المحافظة، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد الطفل مصطفى صباح (16 عاما).

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي منطقة خلايل اللوز، بالمحافظة المذكورة، حاصرت قوات الاحتلال منزل الصحفي أسامة العيسة، قبل أن تداهمه وتعتقل نجلا له.

وفي محافظة الخليل، إلى الجنوب من بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة "الخليل".

وفي شمال "الخليل"، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم "العروب". وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب سكان المخيم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

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