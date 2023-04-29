مواطنو 96 دولة أجلتهم السعودية من السودان

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة، أعلنت وزارة الخارجية عن وصول سفينة «أمانة» إلى قاعدة الملك فيصل بجدة، وذلك بعد إجلائها لـ1866 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، من بينهم 20 مواطنًا سعوديًا.

وضمت السفينة العديد من الجنسيات، من بينها الإيرانية والروسية والأمريكية، ليصل بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان حتى الآن إلى 4879 شخصًا، من بينهم 139 مواطنًا، وقالت الخارجية إن عملية الإجلاء التي قامت بها المملكة حتى الآن شملت 96 جنسية.

أكبر عملية إجلاء

ورصد مقطع فيديو لحظةَ اقتراب سفينة «أمانة» إلى القاعدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 20 مواطنًا سعوديًا.

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصًا من الجنسيات التالية: «تايلند، أستراليا، رواندا، جامبيا، أريتريا، مالاوي، مقدونيا، فرنسا، الهند، النرويج، فلسطين، اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية، سورياـ الفلبين».

و شملت الجنسيات: «نيجيريا، بنجلاديش، السويد، كينيا، تونس، العراق، ليبيا، المغرب، الأردن، مورويتانيا، تنزانيا، إيران، باكستان، كنداـ روسيا، بنما، الإكوادور، أيرلندا، اليونان، فيتنام، نيبال، ديفوار، غانا، زيمبابوي، بورندي، ميانمار، إندونسيا».

وضمت القائمة: «طاجيكستان، منغوليا، تركيا، إيطاليا، إثيوبيا، تشاد، ألمانيا، جنوب أفريقيا، أوغندا، ليبيريا، ناميبيا، سيراليون، المملكة المتحدة، بلجيكا، بنين، هولندا، مصر، موريشيوس، رومانيا، وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة».

وذكرت الوزارة أنه تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للملكة «أمانة»، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

سفينتان صينية وهندية

وصلت لميناء جدة الإسلامي صباح اليوم سفينة صينية قادمة من السودان تحمل على متنها 495 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، كما وصلت إلى ميناء جدة أيضا سفينة هندية قادمة من السودان تحمل على متنها 300 من الرعايا إذ سيتم استقباله وإنهاء إجراءات قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.

رسالة شكر إيرانية

من جانبها، عبرت الخارجية الإيرانية عن شكرها وتقديرها البالغين للمملكة نظير تعاونها الفعال في تسهيل إجلاء 65 مواطنًا إيرانيًا من السودان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «ناصر كنعاني»، أنه تم نقل المواطنين الإيرانيين من الخرطوم إلى بورتسودان بشكل آمن، تلتها مغادرتهم وإرسالهم إلى ميناء جدة، تمهيدًا لنقلهم إلى إيران.

رعايا الدول الأجنبية يغادرون السودان

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها، وأجلت عدة دول رعاياها جوًا، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبًا من الخرطوم برًا.

المجندات السعوديات محط أنظار العالم

تناقلت وسائل الإعلام العالمية صورًا ومقاطع فيديو للمجندات السعوديات خلال عمليات الإجلاء من السودان، سواء من خلال المتابعة أو المساعدة لكبيرات السن أو استقبال الأطفال واحتضانهم، والذي يرافق أداء عملهن الميداني العسكري،

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصور والمقاطع التي عبرت عن معاني الإنسانية التي تميز السعودية حكومة وشعبًا في وقوفها مع أشقائها.

تسلسل زمني لعمليات الإجلاء

22 أبريل: إعلان بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا عدد من الدول من السودان.

22 أبريل: وصول أول سفينة تحمل 91 مواطنا و66 من جنسيات مختلفة.

24 أبريل: وصول 10 مواطنين و189 من جنسيات أخرى.

25 أبريل: وصل مجموع الذين تم إجلاؤهم إلى 356 ينتمون لـ 27 جنسية

26 أبريل: وصول عدد من السفن ليرتفع العدد إلى 2148.

27 أبريل: تواصل عمليات الإجلاء ووصل العدد إلى 2351.

29 أبريل: بلغ إجمالي من تم إجلاؤهم 4879 بينهم 139 مواطنا.