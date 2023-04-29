بنزيما وليفاندوفسكي.. صراع لحصد لقب هداف الدوري الاسباني

وجاءت أهداف بنزيما في الدقائق 5 و17 و72 (ركلة جزاء).

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، خلف المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، برصيد 18 هدفا، ويأتي في المركز الثالث إنيس أونال، نجم خيتافي، برصيد 13 هدفا.



ورفع بنزيما رصيده إلى 236 هدفًا في الدوري الإسباني ليتخطى هوغو سانشيز صاحب الـ 234 هدفًا، في قائمة أفضل هدافي الدوري الإسباني في التاريخ التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 474 هدفًا، ثم كريستيانو رونالدو برصيد 311 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي ألميريا في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

