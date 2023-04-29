شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ الطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، خالص التهاني للطبقة العاملة المصرية، بمناسبة الأول من مايو ذكرى عيد العمال.

وقال "حماة الوطن"، إن عمال مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن موضحا أن الطبقة العاملة المصرية على مر تاريخها رمزا للوفاء، يواصلون العمل بالليل والنهار لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، لاستشراق مستقبل أفضل لكل الأجيال.

أضاف أن المشروعات القومية على مر تاريخ مصر، شاهدة على عظمة وإخلاص وإتقان العامل المصري، وما يحدث الآن من نهضة غير مسبوقة في ضوء الجمهورية الجديدة، إنما بفضل إخلاص أبنائها العمال، لاسيما وأن جميع الأعمال تتم بأياد مصرية خالصة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتأخر في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية، للفئات الأكثر احتياجًا وبينها العمال، خصوصا العمالة غير المنتظمة التي حظيت باهتمام كبير من خلال تقديم المنح النقدية، والسعي لدمجهم في قطاع العمل المنظم.

ولفت إلى أنه كما كانت الدولة أيضا بناء على توجيهات القيادة السياسية، داعمة للعمال في كافة القطاعات عن طريق حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية موجها تحية لكل يد عاملة تبني وتشيد من أجل نهضة ورفعة هذا الوطن، وتحية للقيادة السياسية، على دعمها ومساندتها لعمال مصر الأوفياء، والحرص الدائم نحو تحقيق كافة مطالبهم.