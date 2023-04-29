بولندا تستقبل 26 ألفًا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت وصول 26 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو 471ر11 مليون لاجئ.

اقرأ أيضا..رومانيا تُعلن وصول أكثر من 343 ألف لاجئ أوكراني

وأوضحت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 26 ألفا و100 شخص غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى،

مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 689ر9 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.