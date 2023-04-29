مُستوطنون يعتدون على فلسطينيين من رام الله ويسرقون سيارتهم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدى مُستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، بالضرب على شقيقين فلسطينيين من شرق محافظة رام الله، بوسط الضفة الغربية، وسرقوا سيارتهما الخاصة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على الشقيقين لدى قيامهما بحراثة أرضهما في منطقة "الشرفا" شرق بلدة "دير جرير"، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، قبل أن يسرقوا سيارتهما الخاصة.



وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص في الهواء بهدف تخويف المتواجدين في المكان، مؤكدًا أن اعتداءات المستوطنين تأتي في إطار

سعيهم للاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة لتحويلها إلى مراعٍ لمواشيهم.



وكان عدد من المستوطنين اعتدوا، أمس الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة "سلواد"، في رام الله، أثناء عملهم في المنطقة ذاتها، وسرقوا جهاز مساحة منهم، وحطموا سيارتهم الخاصة وجرى نقل الأشقاء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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