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مباحثات بين التعاون الإسلامي والأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه هاتفيا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتيس التطورات في السودان.

 

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وشدد الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس" اليوم/ السبت/ - على أهمية استمرار الهدنة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض. 

وتجددت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة

بالعاصمة السودانية الخرطوم .

 

واندلع قتال بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة ووسط الخرطوم، بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية في سماء العاصمة وإطلاق قوات الدعم السريع مضادات أرضية للتصدي لها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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