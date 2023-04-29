شكرا لقرائتكم خبر عن عايز "تأسس شركة"؟.. تفصيل مبسط لأنواعها فى مصر (عن برلمانى) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو عايز تأسس شركة.. تعمل إيه؟"، استعرض خلاله تفصيل مبسط لأنواع الشركات فى مصر، أبرزها 3 شركات حددها المشرع للوصول لـ"سلم المجد"، و"شركات الأشخاص" الأكثر انتشارًا، فقبل البدء فى اتخاذ الشاب إجراءات الإنشاء للشركة عليهم تحديد المستوى والشكل القانوني المتاح للشركة المراد تأسيسها.

ويقع معظم الشباب المقبل على إنشاء شركة فى إشكالية خطوات تأسيس تلك الشركة من حيث الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة ونوعية الشركات التى أتاحها المشرع، وذلك مع تعدد أشكال الشركات، بالأخص صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997 - والذي يعد مزيجا من الإعفاءات والحوافز الجمركية، فضلاَ عن الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين، وإليكم التفاصيل كاملة:

لو عايز "تأسس شركة".. تفصيل بسيط لأنواع الشركات فى مصر.. 3 شركات حددها المشرع للوصول لـ"سلم المجد".. "شركات الأشخاص" الأكثر انتشارًا.. وخبير يوضح الفروق الجوهرية



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