شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال ويكرم عددا من النقابيين..الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفة العمليات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد إعداد الإجراءات والترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى سيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث سيوجه كلمة لعمال وشعب مصر فى هذه المناسبة القومية والعالمية.