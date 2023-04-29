شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: انطلاق جلسات الحوار الوطنى فرصة تاريخية لصناعة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني فرصة تاريخية لمساهمة الجميع فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لكل القوى الوطنية والسياسية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعد الطريق للمستقبل وفتح نقاش وطني عام في مختلف القضايا المهمة والحساسة من أجل الوطن.

ولفت كعربان إلي أن انعقاد الحوار الوطني، في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، يؤكد حيوية الحوار الوطني وجديته وتعلق الجميع به ورهان على متابعة توصياته.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يعد مكسبا سياسيا كبيرا، وخطوة سياسية غير مسبوقة بين مختلف القوى، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، الذي وجه بانطلاق الحوار الوطني به ويتابع مخرجاته وتوصياته.

وشدد النائب عاطف كعربان، إن استمرار الإعداد لبدء الحوار الوطني، 3 مايو المقبل، في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات المرحلة المقبلة .

واختتم عضو مجلس النواب، إن الزخم الذي يحيط بالحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة في بحث كل هموم وقضايا الوطن. قائلا: أنه سيكون حوار شامل ويهم ملايين المصريين.