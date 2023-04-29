وفاة 5 أطفال في انفجار قنبلة بأفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة - توفي خمسة أطفال على الأقل في انفجار ناجم عن قنبلة من مخلفات الحرب بإقليم "ميدان وردك" وسط أفغانستان.

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ووقع الانفجار أمس الجمعة، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء، بينما كان الأطفال يلعبون في قرية "داشت-اي-توب" في منطقة "سيد آباد" بإقليم ميدان وردك، شرق كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأصيب طفلان في الانفجار، وهما في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ في كابول.

وكان جميع الضحايا تقل أعمارهم عن

12 عاما.

يشار إلى أن العديد من الحوادث وقعت في أقاليم مختلفة، بما في ذلك غزني ووردك وقندهار، مما أسفر عن مقتل العديد من الأطفال وإصابة آخرين.

وبدأت الألغام والقنابل من مخلفات الحرب فى الظهور مؤخرا، بشكل متكرر في مناطق مختلفة، وتسببت فيوفاة وإصابة رجال ونساء وأطفال.

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