السعودية.. إنقاذ آلاف العالقين بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - مع دخول الصراع في السودان يومه الخامس عشر وسجلت السعودية حتى الآن، أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية.

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تشكل السعودية لجنة طارئة تعمل على مدار 24 ساعة، للتنسيق والعمل على إنهاء إجراءات اللازمة لاستقبال رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت مملكة الإنسانية بإجلائهم من السودان وفور وصولهم إلى جدة، يتم نقلهم لمقر إقامتهم لتأمين احتياجاتهم إلى حين عودتهم إلى أوطانهم، وذلك بتنسيق عالي المستوى بين قنصليات وسفارات دول العالم والجهات الحكومية كافة وذلك معرفة عدد ومواعيد وصول الرعايا للوقوف على تسهيل إقامتهم منذ دخولهم أرض المملكة وحتى عودتهم إلى أهلهم سالمين.

الأمم المتحدة

فيما أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال

كردفان، وذلك نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشف وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.



يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الخامس عشر، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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