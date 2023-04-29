انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بـ"جرائم الاغتصاب" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفق جهد استخباري مكثف، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد من تنفيذ أوامر إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء العراقي، تمكنت قوة مشتركة من خلية مكافحة الخطف ومفرزة من مركز شرطة العلوية من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة (٣٩٣/جرائم الاغتصاب) بعد رصد تواجده ضمن احد أحياء العاصمة بغداد".



وأشار البيان الى، انه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

