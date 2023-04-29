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ملاعب أوروبا تستضيف مواجهات قوية.. روما بمواجهة ميلان والريال يلاعب الميريا

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بغداد - ياسين صفوان - وتقام أيضا مواجهات قوية في على رأسها عندما يلتقي ضد ريال بيتيس وريال مدريد مع ألميريا، بالإضافة مباريات قوية في لعل أبرزها روما ضد ميلان.

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

كريستال بالاس × وست هام يونايتد- الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد× نوتينجهام فورست- الساعة 6 عصرا
برايتون× وولفرهامبتون- الساعة 6 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي× رايو فاليكانو- الساعة 6:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برشلونة× ريال بيتيس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما× ميلان- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD max
تورينو× أتلاتنا- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × هوفنهايم- الساعة 5:30 عصرا
يونيون برلين × باير ليفركوزن- الساعة 5:30 عصرا
كولن × فرايبورج- الساعة 5:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج- الساعة 5:30 عصرا
شتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 5:30 عصرا
شالكة × فيردر بريمن- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل × اجاكسيو- الساعة 7 مساء

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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