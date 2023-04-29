انت الان تتابع خبر ملاعب أوروبا تستضيف مواجهات قوية.. روما بمواجهة ميلان والريال يلاعب الميريا والان مع التفاصيل
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد× نوتينجهام فورست- الساعة 6 عصرا
برايتون× وولفرهامبتون- الساعة 6 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي× رايو فاليكانو- الساعة 6:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برشلونة× ريال بيتيس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما× ميلان- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports Fr 4 HD max
تورينو× أتلاتنا- الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × هوفنهايم- الساعة 5:30 عصرا
يونيون برلين × باير ليفركوزن- الساعة 5:30 عصرا
كولن × فرايبورج- الساعة 5:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج- الساعة 5:30 عصرا
شتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 5:30 عصرا
شالكة × فيردر بريمن- الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل × اجاكسيو- الساعة 7 مساء