شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة فى عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار السبت، 29 أبريل 2023 11:11 ص

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان بدأها بمصنع LG.