شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة فى عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالسبت، 29 أبريل 2023 11:11 ص
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان بدأها بمصنع LG.
محمد يوسف
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