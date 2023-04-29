انت الان تتابع خبر جليلة المغربية ترد على اتهامها بالتسبب في انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستنكرت جليلة هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات صحافية: "بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده".

وأضافت: " أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها".



كما تحدثت جليلة عن سبب انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بالقول: "انفصالهما قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل".

وشددت على أنها لم تنزعج من ارتباط اسمها باسم تامر حسني، وعلقت: "أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبطة به دي حاجة طبيعية، لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا، لأنه بيجيب لنا الخير دائما".

وكانت جليلة قد صرحت في نهاية شهر اذار الماضي أنها كانت على علاقة بتامر حسني خلال زواجه بالفنانة بسمة بوسيل، مؤكدة أنهما كانا يتواعدان، نافية شائعة زواجهما سرّا.