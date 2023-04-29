انت الان تتابع خبر زلزال يضرب مراعش التركية والهزات الارضية تواصل إرباك سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الزلزال كان في منطقة جوكسون، وعلى عمق سبع كيلومترات.

وكان المركز الوطني السوري للزلازل قد ذكر في بيان أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة في البلاد مساء الخميس وحتى صباح أمس الجمعة.



يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

