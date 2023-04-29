فرنسا تجلي موظفيها الأمممين من السودان على متن طائرة عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت طائرة عسكرية فرنسية، اليوم، إلى العاصمة التشادية انجامينا، قادمة من مدينة «الفاشر» غرب السودان، وعلى متنها موظفون من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية الذين تم إجلاؤهم من السودان، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان

وذكرت وزارتا القوات المسلحة والخارجية الفرنسية- في بيان مشترك، اليوم- أنهما قاما، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بتنظيم عملية الإجلاء هذه من السودان، حيث تشهد البلاد

قتال عنيف منذ 15 أبريل الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ بدء عمليات الإجلاء، قامت فرنسا بإجلاء أكثر من ألف شخص، من بينهم 216 فرنسيا وأسرهم، من خلال القوات المسلحة الفرنسية.

وتجدد فرنسا دعوتها لكافة الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسي.