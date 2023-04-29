سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في حمص وانباء عن استهداف مطار الضبعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها.



ومن جهته قال "المرصد السوري لحقوق الانسان" في صفحته الرسمية على تويتر أن انفجارات عنيفة سُمعت في حمص ناتجة، بحسب المرصد، عن قصف للاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن مستودعاً للذخيرة تابع لحزب الله في مطار الضبعة العسكري في حمص اسُتهدف بصواريخ إسرائيلية.



وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف مطلع الشهر الحالي مطار الضبعة ومراكز ومواقع عسكرية تابعة للنظام في جبل المانع، وجبل المضيع، ومستودعات الصواريخ "714" بقرية حرجلة في ريف دمشق ونقطة عسكرية تابعة لـ"الفرقة الأولى" في محيط منطقة الكسوة، غرب العاصمة دمشق.



ونفذت إسرائيل خلال الشهر الجاري ضربات عدة في الداخل السوري، وكما جرت العادة لم تتبنّها أو تعترف بتنفيذها، لكن خسائر الضربات تبين أنها استهدفت نقاط تمركز للحرس الثوري الإيراني.



وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.



المصدر: رويترز + العربي الجديد