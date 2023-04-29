شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء حمص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح السبت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه في "نحو الساعة 00:50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وتابع: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".