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وقف القتال بالسودان شرط الدعم السريع للمفاوضات

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ياسر رشاد - القاهرة - صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه يعتبر وقف العمليات القتالية شرطا للمفاوضات مع قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، وفق روسيا اليوم.

 

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وقال دقلو في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا نريد تدمير السودان"، محملا الطرف الآخر مسؤولية العنف في البلاد.

وبشأن احتمال المفاوضات مع البرهان، قال دقلو: "وقف القتال. ثم يمكن أن تكون لدينا مفاوضات".

وأشار دقلو إلى عدم وجود أي مشاكل شخصية مع البرهان، متهما اياه بجلب مسؤولين موالين للرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة.

وأكد دقلو أنه يسعى لتشكيل حكومة مدنية في السودان بأسرع ما يمكن.

وقال إن هدفه حماية البلاد من "بقايا الحكومة التي كانت خلال الـ 30 عاما الماضية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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