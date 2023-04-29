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ثلاثة قتلى على الأقل بإطلاق نار في ولاية أمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الشرطة، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 3:30 مساء، في وسط المدينة بشارع بالميتو.

وأكدت الشرطة، إن الضحايا الثلاثة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، بينما تم نقل الضحية المصاب للمستشفى ولا توجد معلومات عن حالته، ولم ترد معلومات عن اعتقال المشتبه بهم.


ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن أسباب الحادث.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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