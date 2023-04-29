شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدعم السريع: نسيطر على 90% من الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت قوات الدعم السريع السودانية، الجمعة، إنها تسيطر على 90% من العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى سيطرتها كذلك على جميع مداخل المدينة.

وجاء في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد قوات الدعم السريع سيطرتها المحكمة على 90% من كامل ولاية الخرطوم، وأن جميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تمامًا بواسطة قواتنا".

وفي البيان ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع عن استقبالها منشقين عن قوات الجيش السوداني بينهم "عدد 5 ضباط برتب مختلفة بقيادة عقيد ركن من سلاح المهندسين، إلى جانب عدد كبير من الرتب الأخرى جار حصرهم".

وميدانيًا، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تصدت لعدد من الهجمات من "قوات الانقلابيين والفلول (إشارة للجيش السوداني) على مواقع تمركز القوات إلى جانب الهجمات المتواصلة بالطيران والمدافع".