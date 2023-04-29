فلسطين.. مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مُحافظتي بيت لحم والخليل، الواقعتين جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق روسيا اليوم.

فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، إن عددًا من المواطنين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "تقوع" جنوب شرق المحافظة، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد الطفل مصطفى صباح (16 عاما).

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي منطقة خلايل اللوز، بالمحافظة المذكورة، حاصرت قوات الاحتلال منزل الصحفي أسامة العيسة، قبل

أن تداهمه وتعتقل نجلا له.

وفي محافظة الخليل، إلى الجنوب من بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة "الخليل".

وفي شمال "الخليل"، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم "العروب".

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب سكان المخيم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.