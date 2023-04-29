أمريكا تتدخل في انتخابات باراجواي وتُمثَّل ضغوطًا قوية عليها

ياسر رشاد - القاهرة - تدخلت "الولايات المتحدة الأمريكية" في العمليات الانتخابية في باراجواي، وأصبحت "أسونسيون" تحت ضغوط قوية من قِبل الغرب، وخصوصًا "واشنطن"، حسبما أفاد السفير الروسي في باراجواي "ألكسندر بيساريف".

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال بيساريف: " إن باراجواي باتت تحت ضغوط قوية من قِبل الغرب، وخصوصًا الولايات المتحدة".

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أضاف: "على سبيل المثال، تدخلت الولايات المتحدة بشكل سافر في العمليات الانتخابية المحلية، وفرضت عقوبات على نائب رئيس الدولة هوغو فيلاسكيز، أحد المُرشحين البارزين في انتخابات الرئاسة عام 2023، واضطر لسحب ترشيحه، وتم فرض العقوبات على رئيس أكبر حزب سياسي في

باراجواي، حزب "كولورادو"، هوراسيو كارتيس".

تابع أن: "الأمر الإيجابي يتمثل في أنه حتى في ظروف الضغوطات الشديدة تمتنع الدوائر السياسية في باراجواي عن التأييد غير المشروط للنهج الغربي وفرض القيود على العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا".

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية ستُجري في باراجواي "الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية" يوم 30 إبريل الجاري، وسبق للولايات المتحدة أن فرضت العقوبات على هوغو فيلاسكيز وهوراسيو كارتيس، إذْ اتهمتهما بالفساد.