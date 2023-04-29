أردوغان يعد الأتراك بتوفير النفط الكافي قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - وعد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مواطنيه بتوفير النفط الكافي قريبًا، مُؤكدًا أن "الأيام التي سيكون لدى بلاده فيها ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتها "ليست بعيدة".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، جاءت تصريحات أردوغان في كلمة خلال مُشاركته عبر الفيديو بمراسم افتتاح "جسر شهداء 15 يوليو تموز"، في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

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وقال أردوغان: "سنحصل فيها على ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتنا في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن "جسر شهداء 15 يوليو تموز" في أضنة: "سيُوفر لبلدنا 286 مليون ليرة سنويًا (نحو 15 مليون دولار) من الوقت والوقود،

وسيُقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 4 آلاف طن".

كما لفت الرئيس التركي إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المُتعاقبة تُقدّم الخدمة للشعب التركي مُنذ 21 عامًا عبر إنشاء المدارس، والبنية التحتية، وإنشاء المصانع، وصناعة السيارات، والطائرات، والسفن، والدبابات، والمعدات، وبناء المساكن.

ودخلت "أنقرة" بخطوات واثقة إلى مصاف الدول التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، حسبما أفاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، واصفًا الحدث بالتاريخي.