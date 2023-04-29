تركيا تُبدي استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لحل خلافات السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

أبدت "أنقرة" استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لدعوة الأطراف السودانية إلى مُحادثات سلام وحل خلافاتهم، حسبما أفاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، جاءت تصريحات أردوغان خلال مُحادثات هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناولت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، والأوضاع في كُل من السودان وسوريا، وملفات أخرى ذات اهتمام مُشترك.

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وأجرى وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اتصالاً هاتفيًا مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لبحث قضايا عملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وقال تشاووش أوغلو في تعليق حول الهجوم على طائرة الإجلاء

التركية في السودان: "ليس لدى طرفي النزاع في السودان سوء نية تجاهنا، لكن تم استهداف إحدى طائراتنا، التحقيقات مُستمرة حول الحادث، وسنمضي في أعمال الإجلاء، ونحن نضمن سلامة طائراتنا، وقد أجلت اليوم إحدى طائراتنا 270 مواطنا تركيا من السودان".

وفي وقت سابق، أعلنت "تركيا" أنها ستتواصل مع الجانبين في "السودان" لوقف إطلاق نار نهائي، وسط توقعات بالتوصل إلى هُدنة غدًا، حسبما أفاد وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو".