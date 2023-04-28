شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى يكشف سبب عقد الجلسة الافتتاحية خارج مقر الأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء جرى عقده مساء الأربعاء، وامتد قرابة 8 ساعات متواصلة، حيث تناول التجهيزات النهائية للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

أضاف عبد القوي، في لقاء تليفزيوني على قناة إكسترا نيوز، أن مجلس الأمناء اتفق خلال الاجتماع الأخير أن تكون الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني خارج مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، نظرا لعدم توافر مكان داخل الأكاديمية يتسع للعدد الكبير المنتظر حضوره خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الشهر المقبل.

وتابع طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ستشهد مشاركة كل أطياف المجتمع المصري، كما سيقدم مجلس الأمناء عرضا خلال الجلسة، عن إنجازاته خلال عام، وسيتم إفساح المجال للمدعوين لإلقاء كلمة قصيرة حول رؤيتهم للحوار.