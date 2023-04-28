مُرشحة جمهورية للرئاسة الأمريكية تتوقع وفاة جو بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - توقعت المُرشحة الجمهورية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، "نيكي هايلي"، وفاة الرئيس الحالي، "جو بايدن"، قائلة: "قد لا يستطيع العيش حتى آخر الولاية الثانية له في البيت الأبيض، في حال أُعيد انتخابه مرة أخرى".

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، إذا تمكن جو بايدن الذي أعلن ترشحه الثلاثاء، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، فإن عُمره عند مُغادرة المنصب سيكون 86 عامًا.

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ويصل عُمر بايدن في الوقت الحالي إلى 80 سنة، وهو أكبر شخص يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.

وصرحت نيكي هايلي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بأن الشخص الذي يُريد منح صوته لبايدن عليه أن يضع في الحُسبان أنه يُصوت لكمالا هاريس من الناحية الفعلية، مُضيفة أنه من غير المُحتمل أن يستطيع العيش حتى الـ 86.

وبموجب الدستور الأمريكي فإن نائب الرئيس هو الذي يتولى مهام الرئيس، في حال شغور المنصب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، "أندرو بيتس"، في تعليقه على تصريحات هايلي: "كما تعلمون، فإننا لا نرد على الحملات "الانتخابية" من هُنا، لكن وللأمانة، كنت قد نسيت أنها تخوض سباق الرئاسة

في الأصل".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض يقصد السخرية من هايلي، واعتبارها مُرشحة غير بارزة للرئاسة الأمريكية.

ولا ينحسر جدل عمر بايدن بين الجمهوريين فقط، بل ثمة ديمقراطيون كثيرون كانوا يُفضلون ألا يترشح الرئيس الحالي مُجددًا، بسبب عُمره المُتقدم.

وكان استطلاع لمركز "نورك" لبحوث الشؤون العامة قد أظهر، مُؤخرًا، أن 47 في المئة فقط من الديمقراطيين يُؤيدون ترشح بايدن.

ويقول المُعارضون لترشيح الرئيس الأمريكي، إنه مُتقدم في العُمر، كما أن علامات عدة للمرض قد ظهرت عليه، إذ ظهر بايدن أكثر من مرة وهو "شارد الذهن" غير قادر على التركيز، لكنه دافع عن صحته، قائلًا في مقابلة صحفية سابقة إنه يتمتع بالصحة التي تُتيح له أن يُؤدي واجباته في البيت الأبيض على أكمل وجه.