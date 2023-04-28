تعليق روسي قوي حول منع بوتين من دخول مولدوفا

ياسر رشاد - القاهرة -

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين "دميتري بيسكوف"، تصريحات رئيس وزراء مولدوفا بعدم السماح للرئيس فلاديمير بوتين بدخول البلاد، مُؤكدًا أن "قيادة مولدوفا تنجرف بسرعة إلى إطار رهاب موسكو السائد حاليًا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، قال بيسكوف، "من الواضح أن القيادة الحالية لمولدوفا تنجرف بسرعة نحو رهاب روسيا المعروف والسائد والذي نعلمه".

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ولفت بيسكوف إلى أن القيادة في كيشيناو "يرون ويعتقدون أن كُره روسيا وكُره أي مُظاهرة مُوالية لروسيا، يجب أن تكون سمة ملزمة تماما للتكامل الأوروبي"، مُنوهًا بأن هذا النهج لا يتوافق مع الرأي السائد في المجتمع (مولدوفا)، مُضيفًا، "جميعًا نشهد احتجاجات، نرى عددًا كبيرًا من الذين يختلفون مع مثل

هذه السياسة المُتبعة في البلاد".

وأشار الكرملين إلى أن سُلطات مولدوفا دمرت لغتها وهي الآن مُنخرطة في تقليص سيادتها وولوجها تحت سيادة رومانيا، قائلاً: "لقد دمروا لغتهم بالفعل، ولم يعودوا يسمونها اللغة المولدوفية، نرى انجرافًا نحو رومانيا، ونرى إجراءات تهدف إلى تقليص سيادتهم بشكل مُتعمد وما إلى ذلك".

وكان "رئيس وزراء مولدوفا" قد صرح أمس الخميس، بأنه هنالك قائمة مسؤولين روس ممنوعون من دخول مولدوفا، مُنوهًا بأن سُلطات البلاد لن تسمح لرئيس روسيا بزيارة الجمهورية.