وزير الخارجية السعودي يُرحب بزيارة إيران.. آثار إيجابية للحوار

ياسر رشاد - القاهرة - وجه وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، دعوة لنظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" لزيارة طهران، مُرحبًا الأخير بالدعوة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، قال حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي له بمبنى السفارة الإيرانية لدى لبنان: "تلقيت دعوة من وزير الخارجية السعودي لزيارة المملكة وسأقوم بتلبيتها".

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وأضاف: "اتفقنا على افتتاح السفارات والقنصليات في طهران والرياض خلال الأيام المُقبلة"، لافتًا إلى أن "أولويات سياسة إيران الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول

الجوار خصوصًا".

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان.

وتابع: "عمان والعراق لعبا أدوارًا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية ما أدى إلى عودة العلاقات".

واختتم وزير الخارجية الإيراني حديثه قائلاً: "نعتبر أن التطورات الإيجابية الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان يحتل مكانة مُؤثرة في هذه المنطقة".