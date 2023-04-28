السعودية وألمانيا تبحثان آخر التطورات في السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية السعودي "الأمير فيصل بن فرحان"، مع نظيرته الألمانية "أنالينا بيربوك"، آخر التطورات في السودان، وسط أحداث دامية بمنطقة الجنينة في دارفور.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبين خلال اتصال هاتفي، أوضاع العالقين الأجانب في السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمُقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مُغادرة الأراضي السودانية.

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 2796 شخصًا من السودان ينتمون لـ78 جنسية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 2991 شخصًا منهم

119 مواطنا و2872 ينتمون لـ 80 جنسية.

وأفادت الخارجية في بيان: "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا".