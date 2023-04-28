5 أسباب تقلق الديمقراطيين بشأن بايدن

عندما أعلن الرئيس بايدن عن محاولة إعادة انتخابه هذا الأسبوع، أعرب بعض الديمقراطيين بشكل خاص عن قلقهم من أن بعض عيوب الرئيس يمكن أن تطارده طوال الحملة.

في حين أنهم يعترفون بأن بايدن حقق عامين ناجحين - خاصة على الجبهة التشريعية - لديهم أيضا بعض الخوف حول ما إذا كان بإمكان بايدن تحقيق انتصار آخر في نهاية المطاف في عام 2024.

اعترف أحد المستشارين الديمقراطيين هذا الأسبوع: «كل ديمقراطي خائف قليلا، ولكن لا أحد يريد أن يقول ذلك علنا». «نحن في مياه مجهولة.»

فيما يلي 5 من المخاوف التي يذكرها الديمقراطيون عندما يتعلق الأمر ببايدن.

العمر

أكبر قلق لدى الديمقراطيين هو عمر الرئيس. سيبلغ بايدن 81 عاما في نوفمبر وسيكون 86 عاما في نهاية فترة الولاية الثانية.

إنه بالفعل أقدم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي يكسره كل يوم في منصبه.

يرى الإستراتيجيون في الحزب الديمقراطي أنه السبب الرئيسي للتناقض في الاقتراع: يوافق معظم الديمقراطيين على ولاية بايدن الأولى، ولكن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع يقولون إن الرئيس لا ينبغي أن يترشح مرة أخرى.

عمر بايدن هو مصدر لهجمات من منافسيه المحتملين.

توقعت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هالي، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق، هذا الأسبوع أن بايدن لن يعيش حتى نهاية فترة ولايته الثانية إذا تم انتخابه، و«إذا صوتت لجو بايدن، فأنت تعتمد حقا على الرئيس هاريس».

الرئيس السابق ترمب، البالغ من العمر 76 عاما، ينتقد بايدن في كثير من الأحيان على مدى عمره.

اعترف بايدن يوم الأربعاء بأنه «ألقى نظرة فاحصة» على عمره عندما فكر في الترشح لإعادة انتخابه. قال للصحفيين في مؤتمر صحفي: «وأشعر أنني بحالة جيدة». «أشعر بالحماس تجاه الآفاق».

ومع ذلك، يتساءل بعض الإستراتيجيين الديمقراطيين عما إذا كان بإمكان بايدن التنافس بفعالية.

عدم وجود مقابلات

عقد بايدن مؤتمرا صحفيا هذا الأسبوع عندما رحب برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في البيت الأبيض.

لكن الرئيس عقد مؤتمرات صحفية أقل من أي من أسلافه الجدد، وهي حقيقة يرى بعض الديمقراطيين أنها علامة على أن البيت الأبيض يريد إبعاده عن المواقف التي قد يرتكب فيها خطأ عاما غير قسري.

قال مارك نولر، الصحفي المخضرم الذي غطى البيت الأبيض لعقود ويحتفظ بسجلات مفصلة للصحفيين الرئاسيين، إن بايدن عقد 24 مؤتمرا صحفيا منذ توليه منصبه، 12 منها كانت مؤتمرات صحفية مشتركة مع القادة الأجانب.

وبالمقارنة، عقد الرئيس السابق بيل كلينتون 83 مؤتمرا صحفيا في أول عامين له في منصبه.

بالمقارنة مع أسلافه، جلس بايدن أيضا لأدنى عدد من المقابلات مع الصحفيين. قال نوللر إن بايدن أجرى 38 مقابلة منذ توليه منصبه. في وقت سابق من هذا الشهر، في البيت الأبيض.

أشار نوللر إلى أن الرئيس لم يقم بأي مقابلات مع فوكس نيوز، والتي كثيرا ما تتعارض مع سياساته.

لكن إحجام بايدن عن طرح الأسئلة ليس فقط من الصحفيين. كما أنه قام بعدد قليل من قاعات المدينة مع الناخبين منذ توليه منصبه.

قال أحد الإستراتيجيين: «إنه بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع الناخبين». «هذا عنصر أساسي في بايدن: إنه يؤدي أفضل حالاته عندما يتفاعل مع أشخاص عاديين، ولم نر الكثير منه في السنوات الأخيرة».

توقع الإستراتيجي أن يكون لدى بايدن أحداث أصغر وأكثر سيطرة طوال الحملة، وهو أمر لا يجب عليه في نهاية المطاف.

سرعة البديهة

للفوز بحملة حديثة، يقول الإستراتيجيون إن المرشح الرئاسي يجب أن يكون سريع البديهة وذكيا في الرد.

خلال دورة عام 2016، على سبيل المثال، استدعى ترمب في كثير من الأحيان البرامج الإذاعية والتلفزيونية لإجراء مقابلات مرتجلة.

قال المستشار الديمقراطي عن تفاعل بايدن: «يمكن أن يكون بطيئا حقا ومنهجيا للغاية».

ومع ذلك، أظهر بايدن أنه يستطيع الرد بسرعة خلال خطاب حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا العام، عندما خرج عن النص إلى السجال مع أعضاء تجمع الحرية في الوقت الفعلي على البرامج الاجتماعية.

بعد أن وصفته النائبة مارجوري تايلور غرين (R-Ga.) بأنه «كاذب» لقوله إن الجمهوريين يريدون خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

عرضة للأخطاء

كان بايدن إلى حد كبير رئيسا من النوع الملتزم بالنص، وهو تحول بعيد عما كان عليه حين كان عضوا في مجلس الشيوخ عندما كان يتحدث بانتظام خارج التقيد بنص مكتوب.

كان المساعدون صارمين بشكل خاص بشأن إبقاء بايدن بعيدا عن الارتجال طوال فترة رئاسته. غالبا ما يكون الوضع محرجا أنه «سيكون في ورطة» وأن مساعديه يضطرون لاحقا للتوضيح والتحدث عن رأيه.

لكن مسار الحملة الانتخابية لبايدن يمكن أن يتطلب اجابات غير مكتوبة، وحتى أنصار بايدن الأصخب قلقون بشأن قدرته على التحكم في الارتجالات التي عليه مواجهتها.

قال أحد المانحين: «أكبر مخاوفي هو أنه سيقول شيئا وسيكون من الصعب عليه تصحيحه».

وأضاف بيركوفيتش: «لقد كان دائما آلة هفوة، وقد أدت قدراته المعرفية المتناقصة إلى تفاقم هذه المشكلة».

التعامل مع الاقتصاد

أرقام الوظائف هي أفضل ما كانت عليه منذ عقود، والإنفاق الاستهلاكي قوي.

لكن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من أن أحد أكبر عيوب بايدن لن يكون سمة شخصية، بل هو تعامله مع القضية العليا للناخبين: الاقتصاد.

وصف بايدن هذا الأسبوع اقتصادا «لا يزال قويا»، ولكن العديد من الاقتصاديين يشيرون إلى خلاف ذلك، حيث يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة وتتوقع البنوك الكبرى نموا ضئيلا، إن وجد.

يلمح آخرون إلى أن الركود يلوح في الأفق مع قيام الشركات الكبرى بخفض الوظائف.

وقال ديل بيرسيو: «أنا قلق من أن الاقتصاد سيتحول، ولم تتعامل [إدارة بايدن] مع الأمر بشكل جيد في المرة الأولى»، مشيرا إلى وقت سابق من الرئاسة مع ارتفاع سعر الغاز والبقالة وغيرها من السلع. «لقد أخطأوا في فهم كل شيء».