مطار جدة يبدأ تشغيل عدد من الرحلات لنقل رعايا الدول من المملكة إلى بلدانهم

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، وذلك كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة من السودان.

وكانت المملكة قد أعلنت، اليوم، أنه استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة، وصل إلى جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "مكة"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).