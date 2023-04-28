شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد ناصر العمري لعضوية مجلس نقابة المحامين خلفا للراحل محب المكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تصعيد ناصر العمري، المحامي، لعضوية مجلس النقابة العامة خلفًا للراحل محب المكاوي، طبقًا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس المشترك بين مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها، الذي ترأسه نقيب المحامين، والمنعقد في محافظة الإسكندرية بضيافة نقابتها الفرعية.

وفور إعلان تصعيده، وجه العمري، تحية تقدير واحترام للنقيب العام، ونقباء الفرعيات، ومجلس النقابة العامة، طالبًا من الحضور الوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد الراحل محب المكاوي، مثمنًا دور الراحل وجهوده في خدمة المحاماة خلال فترة عضويته لمجلس النقابة العامة.

وطالب العمري، أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة ونقباء الفرعيات، بتنحية الخلفات النقابية جانبًا، والوقوف خلف النقيب العام، ودعمه للدفاع عن مصالح الجمعية العمومية وحل الأزمات التي تواجهها النقابة خلال الفترة الحالية.

وشارك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في مناقشة والتعليق على بنود جدول أعمال الاجتماع، والتي تمثل أهمها في تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاش الخاص بالمحامين، وعرض اللائحة الخاصة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والنظر في إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية، ولا سيما الأمراض السرطانية.