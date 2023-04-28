انت الان تتابع خبر النيادي.. أول عربي يسير في الفضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، قال النيادي، إنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيراً لهذه المهمة التي تتطلب تركيزاً عالياً، ودقة".