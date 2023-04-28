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اثناء قيامهما ببيع كلية.. الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الامنية لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتاجرين بالأعضاء البشرية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود متهمين اثنين يتاجران بالأعضاء البشرية حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات والاطاحة بهما اثناء قيامهما ببيع كلية احدهما مقابل مبلغ مالي".

وأشارت الى، ان "عملية القبض تمت من خلال استخدام الطرق الفنية والاستخباراتية واستدراجها وضبطهما بالجرم المشهود".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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