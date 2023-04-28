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كيوكوشنكاي العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454465-638182937167495251.jpeg

2023-04-28 | 17:47

كيوكوشنكاي العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران

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حقق منتخب كيوكوشنكاي العراق، اليوم الجمعة، نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً، والذي أقيم في إيران.
وأحرز اللاعبون (مصطفى وهيب، محمد صلاح، منتظر فاضل، وعلي عمار) المركز الأول في التحدي.

وشارك في التحدي أكثر من 250 لاعباً من أبطال آسيا والعالم، بمختلف الأوزان، ومن عدة بلدان.

وتحدي الـ50 نزالاً الذي احتضنته إيران، تم بإشراف الاتحاد الدولي للعبة الكيوكوشنكاي والاتحادات الاسيوية، وشهد خوض منافسات بين لاعبين من ابطال العالم وآسيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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