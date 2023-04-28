انت الان تتابع خبر كيوكوشنكاي العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454465-638182937167495251.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-28 | 17:47
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حقق منتخب كيوكوشنكاي العراق، اليوم الجمعة، نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً، والذي أقيم في إيران.
وأحرز اللاعبون (مصطفى وهيب، محمد صلاح، منتظر فاضل، وعلي عمار) المركز الأول في التحدي.
وتحدي الـ50 نزالاً الذي احتضنته إيران، تم بإشراف الاتحاد الدولي للعبة الكيوكوشنكاي والاتحادات الاسيوية، وشهد خوض منافسات بين لاعبين من ابطال العالم وآسيا.
وشارك في التحدي أكثر من 250 لاعباً من أبطال آسيا والعالم، بمختلف الأوزان، ومن عدة بلدان.
وتحدي الـ50 نزالاً الذي احتضنته إيران، تم بإشراف الاتحاد الدولي للعبة الكيوكوشنكاي والاتحادات الاسيوية، وشهد خوض منافسات بين لاعبين من ابطال العالم وآسيا.
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