الولايات المتحدة تُرسل منحة مالية ضخمة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية دفعة ضخمة من منحة المساعدات والبالغة 1.25 مليار دولار لصالح ميزانية "أوكرانيا" لضمان استمرار عمل الدولة في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، جاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة المالية الأوكرانية اليوم الجمعة: "حصلت ميزانية الدولة اليوم 28 أبريل، على أموال المنحة البالغة 1.25 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

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يُشار إلى أنه تم توفير هذا التمويل من خلال الصندوق الاتئماني التابع للبنك الدولي وذلك في إطار برنامج ضمان سير الإدارة العامة والمُستدامة في أوكرانيا.

هذا وسيتم استخدام الأموال من أجل توفير مدفوعات المعاشات التقاعدية، وبعض برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية، ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدفوعات لموظفي خدمة

الطوارئ الحكومية، حسبما ذكر بيان وزارة المالية.

وفي سياق مُتصل، أفادت وكالة Bloomberg، بأن تسريب وثائق البنتاجون السرية، سيُعرقل سير المساعدات التي تُقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

ولفتت الوكالة، إلى أنه في ظل تسريب المعلومات الحاصل في الولايات المتحدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر قضايا تسريب المعلومات الاستخباراتية الأمريكية خلال عقود، يُمكن أن تُعيق التحقيقات التي فتحتها وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الصدد، الدعم الأمريكي لأوكرانيا قبل وقت قصير من هجوم قوات كييف المُضاد المُرتقب