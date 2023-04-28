متحور أركتوروس يُؤرق دول العالم ويُنذر بعودة الكمامات

ياسر رشاد - القاهرة - أثار متحور كورونا الجديد "أركتوروس" موجة من القلق حول العالم إثر زيادة تسجيل الإصابات به، وهو واحد من أكثر من 600 متحور تم إنتاجها من "أوميكرون" حتى الآن، في 22 دولة، والانتشار المُستمر للمتحور شديدة العدوى، قد تعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حسبما أفاد خبراء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قال خبراء في لندن أنه يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في وسائل النقل العام لوقف انتشار فيروس كوفيد "أركتوروس" شديد العدوى.

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وينتشر هذا المُتغير في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.

وآخذ "أركتوروس" في الارتفاع بأستراليا الآن أيضًا، حيث يُراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن قُرب.

وقال البروفيسور ستيفن جريفين، رئيس منظمة SAGE المُستقلة، إنه يجب على الناس العودة لإجراء الفحوصات بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات.

وصرح جريفن لصحيفة "ميل أونلاين": "قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المُعاناة".

وأضاف: "في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان، يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير".

وتابع جريفن: "إذا لم تتصرف "الحكومة" لتمكين الجميع من 'العيش' مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخذا الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات".

ولا تزال "المنظمات العالمية" تُراقب المتحور الجديد عن قُرب، إذ بدأ بفرض سيطرته على الهند، وسط مخاوف من انتشاره عالميًا.