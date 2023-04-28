السفير الأوكراني: الأمم المتحدة ليست مثالية ومجلس الأمن فاقد المصداقية

ياسر رشاد - القاهرة - يرى سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن المنظمة الدولية ليست مثالية بوجود مجلس للأمن فاقد للمصداقية لكن تجاهلها هو تصرف غير مسؤول، مشددا على ثقل قرارات الجمعية العامة التي تدين الهجوم الروسي.

وقال سيرغي كيسليتسيا خلال المقابلة التي أجريت، أمس الخميس إن “الأمم المتحدة، وهذا واضح، ليست مثالية” وهذا الأمر منذ ولادتها في 1945.

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وأضاف "لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام بشأن الأمم المتحدة هذا صحيح. لكن هل لدينا بديل للأمم المتحدة؟ لا".

وأضاف "لذلك أسهل طريقة والأمر الذي ينم عن أكبر قدر من اللامسؤولية هو إدارة الظهر للأمم المتحدة، مشيرا إلى باقة من الدول ذات الآراء المتنوعة جدا ومن الضروري التعامل معها.

وتابع السفير الأوكراني أن الجمعية العامة والدول الأعضاء هي صورة للعالم كما هو. قد لا نحبه لكن هذا هو العالم.

ورأى أنه إذا أرادت فرنسا أو أوكرانيا أو بلدان أخرى تحسينه فلا يمكننا استخدام فوتوشوب وعلينا العمل مع كل بلد، مع مجموعات من البلدان وهذا صعب جدا.

ومنذ الهجوم الروسي في فبراير 2022، خططت أوكرانيا وحلفاؤها لتمرير قرارات تدين موسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان آخر هذه القرارات أقر

في ذكرى مرور عام على الهجوم في فبراير الماضي عندما طالبت أغلبية ساحقة (141 صوتًا مقابل سبعة ضد النص وامتناع 32 عن التصويت) بالانسحاب الفوري للقوات الروسية.

وقال سيرغي كيسليتسيا هذا ليس أمرا رمزيا بل ضربة حقيقية وجهت إلى روسيا التي تنشر روايتها بأن العالم تعب ولم يعد مهتما بالحرب، مشيرا إلى أن هذه القرارات تساهم في تعزيز صمود الشعب الأوكراني.

وأضاف، إذا كان مجلس الأمن الدولي المصاب بالشلل في الملف الأوكراني بسبب حق روسيا في النقض، قد فقد مصداقيته بشدة في نظر الأوكرانيين وليس وحدهم، فهذا لا يعني أن المنظمة بمجملها فشلت”، مشيرا إلى وكالات أخرى تابعة للمنظمة الدولية مثل المفوضية السامية للاجئين.

وقال كيسليتسيا أصابني الأمر بالغثيان. لكنني اعتدت على الغثيان هذه المدينة مليئة بالنفاق. الأمم المتحدة مكان ملوث وليست قطعة من الجنة.